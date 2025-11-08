Théâtre Markus et moi

Dompcevrin Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 20:30:00

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Un casque sur les oreilles, direction les années 80. Au plus près de l’émotion, revivez la vie d’un adolescent disparu, Markus, entre nostalgie et musique live.

1986. Markus a 18 ans. Fan de Nirvana, accro au foot et aux muffins, il traverse la vie comme un long tunnel. Puis il met fin à ses jours. Mais son histoire ne s’arrête pas là… Dans Markus et moi , nous l’entendons encore rire, penser, ou jouer à Mario Bros ! Il vit dans les souvenirs, à travers les voix de celles et ceux qui l’ont aimé. Sur le plateau, tout cela prend forme de manière profondément sensible, inventive, vivante. Mise en scène par Julien De Ciancio du collectif des Pièces détachées, artistes associés, cette création propose une adresse directe au public, en particulier aux adolescents. Sobres et intenses, les comédiens nous parlent les yeux dans les yeux, accompagnés d’un musicien en live et d’un dispositif sonore immersif chaque spectateur porte un casque et plonge dans l’espace mental des personnages.

Réservation au 07.52.03.50.68 jusqu’au 08 novembre 2025 (inclus).Tout public

Dompcevrin 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 86 67 67

English :

Put on your headphones and head back to the 80s. Relive the life of a missing teenager, Markus, between nostalgia and live music.

1986. Markus is 18 years old. A fan of Nirvana, addicted to soccer and muffins, his life was a long tunnel. Then he takes his own life. But his story doesn’t end there… In Markus and Me , we still hear him laughing, thinking, or playing Mario Bros! He lives in memories, through the voices of those who loved him. On stage, all this takes shape in a deeply sensitive, inventive and lively way. Directed by Julien De Ciancio of the Pièces détachées collective, associate artists, this creation is aimed directly at the audience, especially teenagers. Sober and intense, the actors speak to us eye-to-eye, accompanied by a live musician and an immersive sound system: each spectator wears headphones and plunges into the mental space of the characters.

Reservations on 07.52.03.50.68 until November 08, 2025 (inclusive).

German :

Mit Kopfhörern auf den Ohren geht es zurück in die 80er Jahre. Erleben Sie das Leben des verschwundenen Teenagers Markus zwischen Nostalgie und Live-Musik.

1986. Markus ist 18 Jahre alt. Er ist Nirvana-Fan, süchtig nach Fußball und Muffins und geht durch das Leben wie durch einen langen Tunnel. Dann setzt er seinem Leben ein Ende. Aber seine Geschichte endet hier nicht… In Markus und ich hören wir ihn noch lachen, denken oder Mario Bros. spielen! Er lebt in Erinnerungen, durch die Stimmen derer, die ihn geliebt haben. Auf der Bühne nimmt all dies auf eine zutiefst sensible, erfinderische und lebendige Weise Gestalt an. In der Inszenierung von Julien De Ciancio vom Kollektiv Pièces détachées (assoziierte Künstler) richtet sich diese Kreation direkt an das Publikum, insbesondere an Jugendliche. Nüchtern und intensiv sprechen die Schauspieler Auge in Auge mit uns, begleitet von einem Live-Musiker und einem immersiven Soundsystem: Jeder Zuschauer trägt einen Kopfhörer und taucht in den mentalen Raum der Figuren ein.

Reservierung unter 07.52.03.50.68 bis zum 08. November 2025 (einschließlich).

Italiano :

Indossate le cuffie e tornate agli anni ’80. Rivivete la vita di un adolescente scomparso, Markus, attraverso la nostalgia e la musica dal vivo.

1986. Markus aveva 18 anni. Fan dei Nirvana, dipendente dal calcio e dai muffin, ha attraversato la vita come un lungo tunnel. Poi si toglie la vita. Ma la sua storia non finisce qui… In Io e Markus lo sentiamo ancora ridere, pensare o giocare a Mario Bros! Vive nei ricordi, attraverso le voci di coloro che lo hanno amato. Sul palcoscenico, tutto questo prende forma in modo profondamente sensibile, inventivo e vivace. Diretta da Julien De Ciancio del collettivo Pièces détachées, artisti associati, questa produzione si rivolge direttamente al pubblico, soprattutto agli adolescenti. Sobri e intensi, gli attori ci guardano negli occhi, accompagnati da un musicista dal vivo e da un sistema audio immersivo: ogni spettatore indossa le cuffie e si immerge nello spazio mentale dei personaggi.

Prenotazioni al numero 07.52.03.50.68 fino all’08 novembre 2025 (compreso).

Espanol :

Póngase los auriculares y retroceda a los años 80. Revive la vida de un adolescente desaparecido, Markus, a través de la nostalgia y la música en directo.

1986. Markus tenía 18 años. Fan de Nirvana, adicto al fútbol y a las magdalenas, pasaba por la vida como por un largo túnel. Entonces se quita la vida. Pero su historia no acaba ahí… En Markus y yo , todavía le oímos reír, pensar o jugar a Mario Bros Vive en los recuerdos, a través de las voces de quienes le querían. Sobre el escenario, todo esto toma forma de una manera profundamente sensible, inventiva y viva. Dirigida por Julien De Ciancio, del colectivo Pièces détachées, artistas asociados, esta producción se dirige directamente al público, especialmente a los adolescentes. Sobrios e intensos, los actores nos miran a los ojos, acompañados por un músico en directo y un sistema de sonido inmersivo: cada espectador lleva puestos unos auriculares y se sumerge en el espacio mental de los personajes.

Reservas en el 07.52.03.50.68 hasta el 08 de noviembre de 2025 (inclusive).

