Théâtre Markus et moi Petite salle de la salle polyvalente Stenay

Théâtre Markus et moi

Petite salle de la salle polyvalente 3 Chemin des loisirs Stenay Meuse

Les Chat’Ernelle et Transversales ont le plaisir de vous présenter la pièce Markus et moi . Mis en scène par Julien De Ciancio, cette création propose une adresse directe au public et en particulier aux adolescents. Sobres et intenses, les comédiens nous parlent yeux dans les yeux, accompagnés d’un musicien en live et d’un dispositif sonore immersif chaque spectateur porte un casque et plonge dans l’espace mental des personnages. Pas de pathos ici, plutôt une manière singulière de faire exister l’absence.

Synopsis 1986. Markus a 18 ans. Fan de Nirvana, accro au foot et aux muffins, il traverse la vie comme un long tunnel. Puis il met fin à ses jours. Mais son histoire ne s’arrête pas là… Dans Markus et Moi, nous l’entendons encore rire, penser ou jouer à Mario Bros ! Il vit dans les souvenirs, à travers les voix de celles et ceux qui l’ont aimé.

English :

Les Chat’Ernelle and Transversales are pleased to present the play Markus et moi . Directed by Julien De Ciancio, this creation is aimed directly at the audience, and in particular at teenagers. Sober and intense, the actors speak to us eye-to-eye, accompanied by a live musician and an immersive sound system: each spectator wears headphones and plunges into the mental space of the characters. There’s no pathos here, just a singular way of bringing absence to life.

Synopsis: 1986. Markus is 18. A fan of Nirvana, addicted to soccer and muffins, he goes through life like a long tunnel. Then he takes his own life. But his story doesn’t end there… In Markus and Me, we still hear him laughing, thinking or playing Mario Bros! He lives in memories, through the voices of those who loved him.

German :

Les Chat’Ernelle und Transversales freuen sich, Ihnen das Stück Markus und ich zu präsentieren. In der Inszenierung von Julien De Ciancio bietet diese Kreation eine direkte Ansprache an das Publikum und insbesondere an Jugendliche. Nüchtern und intensiv sprechen die Schauspieler Auge in Auge mit uns, begleitet von einem Live-Musiker und einer immersiven Klangvorrichtung: Jeder Zuschauer trägt Kopfhörer und taucht in den mentalen Raum der Figuren ein. Kein Pathos hier, eher eine einzigartige Art, die Abwesenheit existieren zu lassen.

Synopsis: 1986. Markus ist 18 Jahre alt. Er ist Nirvana-Fan, fußball- und muffinsüchtig und geht durch das Leben wie durch einen langen Tunnel. Dann setzt er seinem Leben ein Ende. Aber seine Geschichte endet hier nicht… In Markus und Ich hören wir ihn noch lachen, denken oder Mario Bros. spielen! Er lebt in den Erinnerungen weiter, durch die Stimmen derer, die ihn geliebt haben.

Italiano :

Les Chat’Ernelle e Transversales sono lieti di presentare lo spettacolo Markus et moi . Diretto da Julien De Ciancio, questo spettacolo si rivolge direttamente al pubblico, soprattutto agli adolescenti. Sobri e intensi, gli attori ci parlano occhi negli occhi, accompagnati da un musicista dal vivo e da un sistema audio immersivo: ogni spettatore indossa le cuffie e si immerge nello spazio mentale dei personaggi. Non c’è pathos, ma solo un modo unico di far vivere l’assenza.

Sinossi: 1986. Markus ha 18 anni. Fan dei Nirvana, dipendente dal calcio e dai muffin, attraversa la vita come un lungo tunnel. Poi si toglie la vita. Ma la sua storia non finisce qui… In Markus e me, lo sentiamo ancora ridere, pensare o giocare a Mario Bros! Vive nei ricordi, attraverso le voci di chi lo ha amato.

Espanol :

Les Chat’Ernelle y Transversales se complacen en presentar la obra Markus et moi . Dirigida por Julien De Ciancio, esta obra se dirige directamente al público, especialmente a los adolescentes. Sobrios e intensos, los actores nos hablan cara a cara, acompañados por un músico en directo y un sistema de sonido inmersivo: cada espectador lleva puestos unos auriculares y se sumerge en el espacio mental de los personajes. Aquí no hay patetismo, sólo una forma única de dar vida a la ausencia.

Sinopsis: 1986. Markus tiene 18 años. Fan de Nirvana, adicto al fútbol y a las magdalenas, atraviesa la vida como un largo túnel. Entonces se quita la vida. Pero su historia no acaba ahí… En Markus y yo, todavía le oímos reír, pensar o jugar a Mario Bros Vive en los recuerdos, a través de las voces de quienes le querían.

