Informations pratiques

Vichy

Théâtre : « Maroilles ou Pastis »

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04 20:30:00

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04 2026-12-05 2026-12-06

Elle est du Sud, il est du Nord… ils vont se marier.

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Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84 contact@vichydestinations.fr

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English :

She’s from the South, he’s from the North… they’re getting married.

L’événement Théâtre : « Maroilles ou Pastis » Vichy a été mis à jour le 2026-09-04 par Vichy Destinations