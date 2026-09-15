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Théâtre : « Maroilles ou Pastis » Back Step Théâtre Vichy

vendredi 4 décembre 2026 · Back Step Théâtre · Vichy

Informations pratiques

Début
vendredi 4 décembre 2026
Fin
vendredi 4 décembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Back Step Théâtre
Adresse
18 boulevard des Graves
Ville
03200 Vichy
Département
Allier
Tarif
20 20 20

Vichy

Théâtre : « Maroilles ou Pastis »

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-04 20:30:00
fin : 2026-12-04

Date(s) :
2026-12-04 2026-12-05 2026-12-06

Elle est du Sud, il est du Nord… ils vont se marier.
  .

Back Step Théâtre 18 boulevard des Graves Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 98 71 84  contact@vichydestinations.fr

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English :

She’s from the South, he’s from the North… they’re getting married.

L’événement Théâtre : « Maroilles ou Pastis » Vichy a été mis à jour le 2026-09-04 par Vichy Destinations

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