Théâtre Marsac sur scène Love Party parc Bernardoux maison du temps libre Marsac-sur-l’Isle

Tarif : 8 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11 2025-10-12

La troupe Marsac sur Scène vous invite à les retrouver à la maison du temps libre de Marsac sur l’Isle pour assister à leurs nouveaux spectacles 2025 Love Party, de Pascal Guillemaud.

THEATRE

– samedi 11 octobre à 20 h 30

– dimanche 12 octobre à 14 h 30

La troupe Marsac sur Scène vous invite à les retrouver à la maison du temps libre pour assister à leurs nouveaux spectacles 2025 Love Party, de Pascal Guillemaud.

La Société LOVE PARTY, gérée par Mme HUSSE et son frère Sacha, organise un week-end de rencontres dans l’hôtel tenu par GIGI. LOVE PARTY met en relation des personnes ayant un profit compatible et leur promet le grand amour. Mais les participants de ce dating n’ont pas fini de nous surprendre .

Les comédiens n’ont pas chômé cet été et forts de leurs nombreuses répétitions ils seront présents sur scène dans une comédie très drôle, pour tout public, dans laquelle ils adorent interpréter chacun leur personnage. Lydie et Alexandra sont les petites nouvelles de la troupe.

8 € gratuit pour les moins de 12 ans . Programme à 2 € donnant lieu au tirage d’une bourriche.

Boissons et pâtisseries.

Durée 1h45, 2 actes. .

parc Bernardoux maison du temps libre 95 Route de Bordeaux Marsac-sur-l’Isle 24430 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 00 26 30

English : Théâtre Marsac sur scène Love Party

The Marsac sur Scène theatre company invites you to join them at the Maison du Temps Libre in Marsac sur l’Isle to see their new shows for 2025.

German : Théâtre Marsac sur scène Love Party

Die Theatergruppe Marsac sur Scène lädt Sie ein, sie im Maison du temps libre in Marsac sur l’Isle zu treffen, um ihre neuen Aufführungen 2025 zu sehen.

THEATER

– samstag, 11. Oktober um 20.30 Uhr

– sonntag, 12. Oktober um 14.30 Uhr

Italiano :

La troupe Marsac sur Scène vi invita a unirvi a loro alla Maison du Temps Libre di Marsac sur l’Isle per il nuovo spettacolo 2025: Love Party, di Pascal Guillemaud.

TEATRO

– sabato 11 ottobre alle 20.30

– domenica 12 ottobre alle 14.30

Espanol : Théâtre Marsac sur scène Love Party

La compañía Marsac sur Scène le invita a reunirse con ellos en la Maison du Temps Libre de Marsac sur l’Isle para asistir a sus nuevos espectáculos de 2025.

