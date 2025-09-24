Théâtre « Martin Eden, l’écueil d’un rêve » Théâtre L’Entr’Deux Imphy
Théâtre « Martin Eden, l’écueil d’un rêve » Théâtre L’Entr’Deux Imphy samedi 28 février 2026.
Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy Nièvre
Tarif : 5 – 5 – 8 EUR
Début : 2026-02-28 20:00:00
fin : 2026-02-28 21:30:00
2026-02-28
Martin Eden, un marin de vingt ans issu des quartiers pauvres d’Oakland, décide de se cultiver pour faire la conquête d’une jeune bourgeoise. Il se met à écrire, et devient un auteur à succès. Mais l’embourgeoisement ne lui réussit pas… .
Théâtre L’Entr’Deux 3, rue de la Cure Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 15 60 arecti@gmail.com
