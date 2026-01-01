Théâtre Match d’impro Centre Léo Lagrange Épinal
Théâtre Match d’impro Centre Léo Lagrange Épinal samedi 24 janvier 2026.
Théâtre Match d’impro
Centre Léo Lagrange 6 avenue Salvador Allende Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
6
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-01-24 20:30:00
fin : 2026-01-24 22:00:00
Date(s) :
2026-01-24
Le G.I.C.L.E Epinal reçoit les Impro’PotesTout public
6 .
Centre Léo Lagrange 6 avenue Salvador Allende Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 31 38 97
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
G.I.C.L.E Epinal welcomes Impro’Potes
L’événement Théâtre Match d’impro Épinal a été mis à jour le 2026-01-07 par OT EPINAL ET SA REGION