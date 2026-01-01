Théâtre Match d’impro Centre Léo Lagrange Épinal

Théâtre Match d'impro Centre Léo Lagrange Épinal samedi 24 janvier 2026.

Théâtre Match d’impro

Centre Léo Lagrange 6 avenue Salvador Allende Épinal Vosges

Samedi 2026-01-24 20:30:00
2026-01-24 22:00:00

2026-01-24

Le G.I.C.L.E Epinal reçoit les Impro'Potes. Tout public.
Centre Léo Lagrange 6 avenue Salvador Allende Épinal 88000 Vosges Grand Est 

English :

G.I.C.L.E Epinal welcomes Impro'Potes

