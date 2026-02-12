THEATRE MATCH D’IMPROVISATION LANGEAIS TOURAINE

2 Rue du Foyer Rural Ambillou Indre-et-Loire

Tarif : – – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Organisation d’un théâtre d’improvisation le samedi 14 mars 2026 à 20h.

Match Langeais Tours.

Possibilité de réserver et payer en ligne avec le QR Code.

Réservation conseillée.

Organisation d’un théâtre d’improvisation le samedi 14 mars 2026 à 20h.

Match Langeais Tours.

Possibilité de réserver et payer en ligne avec le QR Code.

Réservation conseillée. .

2 Rue du Foyer Rural Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 04 31 18 comitedesfetes.ambillou@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Improv theater on Saturday, March 14, 2026 at 8pm.

Match: Langeais Tours.

Possibility to book and pay online with QR Code.

Reservations recommended.

L’événement THEATRE MATCH D’IMPROVISATION LANGEAIS TOURAINE Ambillou a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE