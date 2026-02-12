THEATRE MATCH D’IMPROVISATION LANGEAIS TOURAINE Ambillou
THEATRE MATCH D’IMPROVISATION LANGEAIS TOURAINE Ambillou samedi 14 mars 2026.
THEATRE MATCH D’IMPROVISATION LANGEAIS TOURAINE
2 Rue du Foyer Rural Ambillou Indre-et-Loire
Tarif : – – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
Date(s) :
2026-03-14
Organisation d’un théâtre d’improvisation le samedi 14 mars 2026 à 20h.
Match Langeais Tours.
Possibilité de réserver et payer en ligne avec le QR Code.
Réservation conseillée.
2 Rue du Foyer Rural Ambillou 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 51 04 31 18 comitedesfetes.ambillou@gmail.com
English :
Improv theater on Saturday, March 14, 2026 at 8pm.
Match: Langeais Tours.
Possibility to book and pay online with QR Code.
Reservations recommended.
L’événement THEATRE MATCH D’IMPROVISATION LANGEAIS TOURAINE Ambillou a été mis à jour le 2026-02-09 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE