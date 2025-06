Théâtre match d’improvisation Saint-Dié-des-Vosges 21 juin 2025 20:30

Vosges

Théâtre match d’improvisation 29 rue de la Gare Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-06-21 20:30:00

fin : 2025-06-21 22:30:00

Date(s) :

2025-06-21

2 équipes qui s’affrontent sur des thèmes inconnus…seul le public vote !Tout public

5 .

29 rue de la Gare

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est +33 7 68 58 41 29

English :

2 teams compete against each other on unknown themes…only the public votes!

German :

2 Teams, die zu unbekannten Themen gegeneinander antreten… nur das Publikum stimmt ab!

Italiano :

2 squadre si sfidano su temi sconosciuti… solo il pubblico vota!

Espanol :

2 equipos compiten entre sí sobre temas desconocidos… ¡sólo vota el público!

L’événement Théâtre match d’improvisation Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2025-06-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES