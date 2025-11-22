Théâtre match ! le Minou reçoit les All-Bâtards Galaxie SALLE BRAUN Metz

Théâtre match ! le Minou reçoit les All-Bâtards Galaxie

SALLE BRAUN 18 rue Mozart Metz Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-11-22 20:00:00

fin : 2025-11-22 22:30:00

Une scène, deux équipes, un thème, quelques secondes pour réfléchir. L’impro c’est ça !

Des joueurs motivés, un public déchainé, des histoires improvisées mais toujours assumées !

Le Minou reçoit les All-Bâtards Galaxie !

Après une première soirée placée sous le signe de la girafe et des invertébrés, il est temps de sauter dans le grand bain ! Le Minou va se frotter à la plus internationale des équipes Les All-bâtards Galaxie.

Véritables mercenaires de l’impro, ils nous viennent de Belgique, de France et de Suisse, le fameux axe B.F.S (Bière, Fromage, Shocolat). Et c’est vous qui allez déterminer qui méritera de remporter ce match.

Que ce soit dans la galéjade ou l’émotion, venez vivre un spectacle unique et éphémère qui n’existera que pour vos yeux, l’espace d’un soir, mais restera dans vos mémoires.

Atelier d’initiation à l’impro !

Vous avez toujours rêvé d’impressionner vos collègues à la machine à café avec votre répartie ou votre meilleure imitation de girafe ? Vous voulez impressionner votre belle-mère ou votre conseiller bancaire ? Alors venez à notre atelier d’initiation à l’improvisation théâtrale ! Nos supers coachs vous guideront avec bonne humeur et bienveillance à travers des exercices ludiques et pédagogiques pour assimiler les principes de l’improvisation.

L’atelier se déroulera de 14H à 16H30, rendez vous devant la Salle Braun. L’achat d’un billet pour l’initiation vous octroie également une place pour le spectacle du soir !Tout public

English :

A scene, two teams, a theme, a few seconds to think. That’s what improv is all about!

Motivated players, a wildly enthusiastic audience, improvised stories that are always taken on board!

Le Minou welcomes the Galaxie All-Batards!

After a first evening dedicated to giraffes and invertebrates, it’s time to jump into the deep end! Le Minou takes on the most international of teams: Les All-bâtards Galaxie.

True improv mercenaries, they hail from Belgium, France and Switzerland, the famous B.F.S (Bière, Fromage, Shocolat) axis. And it’s up to you to decide who deserves to win this match.

Whether you’re in for a laugh or a thrill, come and experience a unique and ephemeral show that will exist only for your eyes, for one evening, but will remain in your memories.

Improv initiation workshop!

Have you always dreamed of impressing your colleagues at the coffee machine with your repartee or your best giraffe imitation? Would you like to impress your mother-in-law or your bank advisor? Then come along to our introductory workshop on theatrical improvisation! Our super coaches will guide you through fun and educational exercises to help you assimilate the principles of improvisation.

The workshop will run from 2pm to 4:30pm, meeting in front of the Salle Braun. Purchase of an introductory ticket also entitles you to a place at the evening show!

German :

Eine Bühne, zwei Teams, ein Thema, ein paar Sekunden Zeit zum Nachdenken. Das ist Improvisation!

Motivierte Spieler, ein wildes Publikum, improvisierte Geschichten, die aber immer angenommen werden!

Le Minou empfängt die All-Bastards Galaxie!

Nach einem ersten Abend im Zeichen der Giraffe und der Wirbellosen ist es nun an der Zeit, ins kalte Wasser zu springen! Le Minou wird sich mit dem internationalsten aller Teams messen: Die Allbastards Galaxie.

Sie sind echte Impro-Söldner und kommen aus Belgien, Frankreich und der Schweiz, der berühmten B.F.S.-Achse (Bier, Käse, Schokolade). Und Sie bestimmen, wer es verdient, dieses Spiel zu gewinnen.

Ob es sich um einen Scherz oder um Emotionen handelt, erleben Sie ein einzigartiges und vergängliches Spektakel, das nur für Ihre Augen existiert, einen Abend lang, aber in Ihrer Erinnerung bleiben wird.

Workshop zur Einführung in die Improvisation!

Sie haben schon immer davon geträumt, Ihre Kollegen an der Kaffeemaschine mit Ihrer Schlagfertigkeit oder der besten Giraffenimitation zu beeindrucken? Möchten Sie Ihre Schwiegermutter oder Ihren Bankberater beeindrucken? Dann kommen Sie zu unserem Einführungsworkshop in Improvisationstheater! Unsere Supercoaches werden Sie mit guter Laune und Wohlwollen durch spielerische und pädagogische Übungen führen, um die Prinzipien der Improvisation zu verinnerlichen.

Der Workshop findet von 14:00 bis 16:30 Uhr statt, Treffpunkt ist vor dem Braun-Saal. Mit dem Kauf einer Eintrittskarte für den Workshop erhalten Sie auch einen Platz für die Abendvorstellung!

Italiano :

Un palco, due squadre, un tema, pochi secondi per pensare. Ecco cos’è l’improvvisazione!

Giocatori motivati, un pubblico scatenato, storie improvvisate che vengono sempre recepite!

Le Minou accoglie i Galaxie All-Bâtards!

Dopo una prima serata dedicata alle giraffe e agli invertebrati, è il momento di buttarsi nella mischia! Le Minou si scontreranno con la più internazionale delle squadre: I Galaxie All-Bastards.

Veri e propri mercenari improvvisati, provengono da Belgio, Francia e Svizzera, il famoso asse B.F.S (Bière, Fromage, Shocolat). Sta a voi decidere chi merita di vincere questa partita.

Che siate in cerca di risate o di emozioni, venite a vivere uno spettacolo unico ed effimero che esisterà solo per i vostri occhi, per lo spazio di una serata, ma rimarrà nei vostri ricordi.

Laboratorio di introduzione all’improvvisazione!

Avete sempre sognato di stupire i vostri colleghi alla macchinetta del caffè con le vostre battute o la vostra migliore imitazione della giraffa? Volete impressionare vostra suocera o il vostro consulente bancario? Allora partecipate al nostro workshop introduttivo di improvvisazione teatrale! I nostri super coach vi guideranno con buon umore e gentilezza attraverso esercizi divertenti ed educativi per aiutarvi ad assimilare i principi dell’improvvisazione.

Il laboratorio si svolgerà dalle 14.00 alle 16.30, con ritrovo davanti alla Salle Braun. Se acquistate un biglietto per la sessione introduttiva, avrete anche un biglietto per lo spettacolo serale!

Espanol :

Un escenario, dos equipos, un tema, unos segundos para pensar. Así es la improvisación

Jugadores motivados, un público enloquecido, historias improvisadas ¡que siempre se asimilan!

¡Le Minou da la bienvenida a los Galaxie All-Bâtards!

Tras una primera velada dedicada a las jirafas y los invertebrados, ¡ha llegado la hora de saltar a lo más hondo! Le Minou se enfrentará a los equipos más internacionales: Los Galaxie All-Bastards.

Auténticos mercenarios de la improvisación, proceden de Bélgica, Francia y Suiza, el famoso eje B.F.S (Bière, Fromage, Shocolat). Y te toca a ti decidir quién merece ganar este partido.

Ya sea para reírse o para emocionarse, venga a vivir un espectáculo único y efímero que sólo existirá para sus ojos, durante el espacio de una velada, pero que permanecerá en su memoria.

Taller de iniciación a la improvisación

¿Siempre ha soñado con impresionar a sus colegas de la máquina de café con sus ocurrencias o su mejor imitación de la jirafa? ¿Le gustaría impresionar a su suegra o a su asesor bancario? Ven a nuestro taller de iniciación a la improvisación teatral Nuestros superentrenadores le guiarán con buen humor y amabilidad a través de ejercicios lúdicos y pedagógicos para ayudarle a asimilar los principios de la improvisación.

El taller tendrá lugar de 14:00 a 16:30, punto de encuentro frente a la Salle Braun. Si compra una entrada para la sesión introductoria, ¡obtendrá también una entrada para el espectáculo de la noche!

