Théâtre > Matin et soir Saint-Lô

Début : 2026-01-20 20:30:00

fin : 2026-01-20

2026-01-20

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 20 janvier prochain pour le spectacle MATIN ET SOIR CIE À DEMAIN MON AMOUR.

Après Fastoche, Pierre Tual crée un nouveau solo pour interroger notre rapport au temps, à l’existence, aux différents âges de la vie. Sur un texte de Manon Thorel, il met en scène et interprète l’histoire d’un homme sur une durée de quinze ans, entre la naissance de son petit garçon et la mort de son père. Une île, un phare, une maison. Au pied de cette maison, une plage. Nathan a 40 ans et y a vu défiler son existence. Il y vient seul tous les jours, et il confie ses émotions à l’océan. Un père qui vieillit, un fils qui grandit, un couple qui part en vrille la vie qui défile. Avec ce spectacle, la compagnie À demain mon amour (De l’autre côté du citron, Edouard, Sous l’arbre…) propose une traversée intime et interroge notre rapport au temps, à l’existence, aux différents âges de la vie. Matin et soir est une ode à la tendresse, une fresque sensible, une poésie du quotidien, de la naissance à la mort de ceux qu’on aime, qu’on accompagne, et qui nous constituent.

Dès 14 ans 20h30 Durée 1h30. .

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

