Théâtre « Matrices »

Le spectacle de théâtre Matrice de la Cie T.R.A.C.K est présenté le 26 septembre à 20h à la Scène d’Anglars, en partenariat avec Les Francophonies de Limoges.

Comment se libérer des blessures transgénérationnelles qui entravent nos existences ? Comment s’émanciper des mécanismes de la violence qui nous ont conditionné.e.s ? Que reste-t-il à décoloniser dans nos matrices ? « Matrices » est une autofiction qui questionne l’impact physique et psychique de la violence historique sur l’intimité contemporaine des

individus, en se focalisant sur l’histoire traumatique du ventre des femmes dans les sociétés antillaises post-coloniales

Comment se libérer des blessures transgénérationnelles qui entravent nos existences ? Comment s’émanciper des mécanismes de la violence qui nous ont conditionné.e.s ? Que reste-t-il à décoloniser dans nos matrices ? « Matrices » est une autofiction qui questionne l’impact physique et psychique de la violence historique sur l’intimité contemporaine des

individus, en se focalisant sur l’histoire traumatique du ventre des femmes dans les sociétés antillaises post-coloniales. Loin de toute restitution globalisante et dépersonnalisante, nous recherchons ici une retranscription intime de l’histoire, en suivant le parcours accidenté d’une femme, de sa naissance à sa renaissance, en traquant les traces persistantes de la violence historique dans ses relations intimes. À travers la petite histoire des personnages, se joue la grande histoire, celles de l’esclavage et de la colonisation (17è siècle), des grandes migrations vers la France métropole (années 70) et le difficile retour au pays natal des migrants (années 2000), désormais partagés entre deux cultures qui parfois se défient.

Dans une écriture fragmentaire, tout comme sa mémoire en morceaux, nous suivons l’itinéraire d’un personnage féminin éclaté à trois moments de sa vie, et qui à chaque étape de son parcours est confronté à une part du collectif La Fille >

Récit familial > La Femme / Récit de l’intime > La Dame / Récit collectif.

Résumé de « Matrices »

Une dame arrive. Quelque chose dérange sa matrice. Elle vient chercher sa guérison, ici avec nous. Convoquant sa mémoire, elle songe les pages de son passé elle se revoit fille, déracinée dans une cité de banlieue, échouée dans une famille aliénée. Elle se revoit femme, de retour sur son île natale, captive d’un couple hanté par une violence séculaire.

Mais pourquoi le fruit de son ventre s’est-il perdu ?

La dame devra plonger dans la matrice sombre de sa lignée, pour y déloger les spectres grimaçants d’une histoire collective qui continue à (dé)posséder les corps d’aujourd’hui. Sa langue réparatrice articule la voix enfouie de celles et ceux qui ont vécu avant. Qui ont traversé l’enfer. Qui l’ont enfantée. Qui lui ont transmis tout à la fois souffrance, résistance, résilience, et bien souvent, un silence monument.

Ici et avec nous, une dame danse avec nos monstres. Rituel exorcisant pour féconder un devenir puissant. Une utopie refondatrice. .

Domaine d’Anglars Anglars-Juillac 46140 Lot Occitanie +33 6 63 73 51 74 culture@ccvlv.fr

English :

The Matrice theater show by Cie T.R.A.C.K is presented on September 26 at 8pm at Scène d?Anglars, in partnership with Les Francophonies de Limoges.

How can we free ourselves from the transgenerational wounds that impede our existence? How can we emancipate ourselves from the mechanisms of violence that have conditioned us? What remains to be decolonized in our matrices? « Matrices » is an autofiction that questions the physical and psychic impact of historical violence on the contemporary intimacy of individuals

intimacy, focusing on the traumatic history of women?s wombs in post-colonial West Indian societies

German :

Das Theaterstück Matrice der Cie T.R.A.C.K wird am 26. September um 20 Uhr in der Scène d’Anglars in Partnerschaft mit Les Francophonies de Limoges aufgeführt.

Wie kann man sich von transgenerationalen Verletzungen befreien, die unsere Existenz behindern? Wie können wir uns von den Gewaltmechanismen emanzipieren, die uns konditioniert haben? Was muss in unseren Matrizen noch dekolonisiert werden? « Matrices » ist eine Autofiktion, die die physischen und psychischen Auswirkungen der historischen Gewalt auf die heutige Intimität der Menschen hinterfragt

dabei liegt der Schwerpunkt auf der traumatischen Geschichte des weiblichen Unterleibs in den postkolonialen karibischen Gesellschaften

Italiano :

Lo spettacolo teatrale Matrice della Cie T.R.A.C.K viene presentato il 26 settembre alle 20.00 alla Scène d’Anglars, in collaborazione con Les Francophonies de Limoges.

Come possiamo liberarci dalle ferite transgenerazionali che ostacolano le nostre vite? Come possiamo emanciparci dai meccanismi di violenza che ci hanno condizionato? Cosa resta da decolonizzare nelle nostre matrici? « Matrici » è un’opera autobiografica che esamina l’impatto fisico e psicologico della violenza storica sull’intimità contemporanea delle persone

si concentra sulla storia traumatica dell’utero femminile nelle società post-coloniali delle Indie Occidentali

Espanol :

El espectáculo teatral Matrice de la Cie T.R.A.C.K se presenta el 26 de septiembre a las 20.00 h en la Scène d’Anglars, en colaboración con Les Francophonies de Limoges.

¿Cómo liberarnos de las heridas transgeneracionales que obstaculizan nuestras vidas? ¿Cómo emanciparnos de los mecanismos de violencia que nos han condicionado? ¿Qué queda por descolonizar en nuestras matrices? « Matrices » es una obra autobiográfica que examina el impacto físico y psicológico de la violencia histórica en la intimidad contemporánea de las personas

se centra en la traumática historia de los úteros de las mujeres en las sociedades antillanas poscoloniales

