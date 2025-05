Théâtre Maupassant vu par les Oiseaux de Passage – Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson, 23 mai 2025 20:30, Blénod-lès-Pont-à-Mousson.

Meurthe-et-Moselle

Théâtre Maupassant vu par les Oiseaux de Passage Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-05-23 20:30:00

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-23

2025-05-24

2025-05-25

La Compagnie Les Oiseaux de Passage présente Maupassant … chroniques comiques et campagnardes

A partir de 10 ans

Petites histoires douces-amères, fantastiques, drôles ou dramatiques, comédies de mœurs, tragédies bourgeoises, réalisme rural, excès de pudeur, débauche…

C’est le monde de Guy de Maupassant, où le cynisme et la méchanceté gagnent parfois sur la tendresse …

Renseignements et réservations aux 06 76 25 08 02 / 06 24 34 75Tout public

Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso

Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 76 25 08 02

English :

The Compagnie Les Oiseaux de Passage presents Maupassant … comic and rural chronicles

Ages 10 and up

Bittersweet, fantastic, funny or dramatic stories, comedies of manners, bourgeois tragedies, rural realism, excess of modesty, debauchery…

This is the world of Guy de Maupassant, where cynicism and malice sometimes win out over tenderness …

Information and reservations: 06 76 25 08 02 / 06 24 34 75

German :

Die Compagnie Les Oiseaux de Passage präsentiert Maupassant … komische und ländliche Chroniken

Ab 10 Jahren

Kleine bittersüße, fantastische, lustige oder dramatische Geschichten, Sittenkomödien, bürgerliche Tragödien, ländlicher Realismus, Schamlosigkeit, Ausschweifungen…

Das ist die Welt von Guy de Maupassant, in der Zynismus und Bösartigkeit manchmal über die Zärtlichkeit siegen …

Informationen und Reservierungen unter 06 76 25 08 02 / 06 24 34 75

Italiano :

La Compagnie Les Oiseaux de Passage presenta Maupassant … cronache comiche e rurali

Dai 10 anni in su

Piccoli racconti agrodolci, fantastici, divertenti o drammatici, commedie di buone maniere, tragedie borghesi, realismo rurale, eccesso di pudore, dissolutezza…

Questo è il mondo di Guy de Maupassant, dove il cinismo e la malizia a volte vincono sulla tenerezza…

Informazioni e prenotazioni allo 06 76 25 08 02 / 06 24 34 75

Espanol :

La Compagnie Les Oiseaux de Passage presenta Maupassant … crónicas cómicas y rurales

A partir de 10 años

Pequeñas historias agridulces, fantásticas, divertidas o dramáticas, comedias costumbristas, tragedias burguesas, realismo rural, exceso de pudor, desenfreno…

Este es el mundo de Guy de Maupassant, donde el cinismo y la malicia se imponen a veces a la ternura…

Información y reservas en el 06 76 25 08 02 / 06 24 34 75

