Théâtre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

pour les de 16 ans et les minimas sociaux

Début : 2025-11-15 19:00:00

fin : 2025-11-15

2025-11-15

« Boza ». Compagnie Waninga, issue du Collectif Jeunes du Réseau Éducation sans Frontières. Dans le cadre du Festival Migrant’scène et en partenariat avec la CIMADE.

English :

« Boza. Compagnie Waninga, from the Collectif Jeunes du Réseau Éducation sans Frontières. As part of the Migrant’scène Festival and in partnership with CIMADE.

German :

« Boza ». Compagnie Waninga, hervorgegangen aus dem Collectif Jeunes des Réseau Éducation sans Frontières. Im Rahmen des Festivals Migrant’scène und in Partnerschaft mit CIMADE.

Italiano :

« Boza. Compagnie Waninga, del Collectif Jeunes du Réseau Éducation sans Frontières. Nell’ambito del Festival Migrant’scène e in collaborazione con CIMADE.

Espanol :

« Boza. Compagnie Waninga, del Collectif Jeunes du Réseau Éducation sans Frontières. En el marco del Festival Migrant’scène y en colaboración con CIMADE.

