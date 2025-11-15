Théâtre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Théâtre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy samedi 15 novembre 2025.
Théâtre
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
pour les de 16 ans et les minimas sociaux
Début : 2025-11-15 19:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
« Boza ». Compagnie Waninga, issue du Collectif Jeunes du Réseau Éducation sans Frontières. Dans le cadre du Festival Migrant’scène et en partenariat avec la CIMADE.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
« Boza. Compagnie Waninga, from the Collectif Jeunes du Réseau Éducation sans Frontières. As part of the Migrant’scène Festival and in partnership with CIMADE.
German :
« Boza ». Compagnie Waninga, hervorgegangen aus dem Collectif Jeunes des Réseau Éducation sans Frontières. Im Rahmen des Festivals Migrant’scène und in Partnerschaft mit CIMADE.
Italiano :
« Boza. Compagnie Waninga, del Collectif Jeunes du Réseau Éducation sans Frontières. Nell’ambito del Festival Migrant’scène e in collaborazione con CIMADE.
Espanol :
« Boza. Compagnie Waninga, del Collectif Jeunes du Réseau Éducation sans Frontières. En el marco del Festival Migrant’scène y en colaboración con CIMADE.
