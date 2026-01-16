Théâtre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Théâtre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy dimanche 8 février 2026.
Théâtre
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-02-08 16:00:00
fin : 2026-02-08 16:00:00
2026-02-08
Les vaches ruminent-elles du noir ? Une tragi-comédie. Mise en scène, Maryvonne Coutrot et texte, Elizabeth Paugam par la compagnie du théâtre du Mayapo. Tout public à partir de 10 ans.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
English :
Do cows chew the cud? A tragi-comedy. Directed by Maryvonne Coutrot and written by Elizabeth Paugam, by the Mayapo theater company. For audiences aged 10 and over.
