Théâtre Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Début : 2026-02-08 16:00:00

fin : 2026-02-08 16:00:00

2026-02-08

Les vaches ruminent-elles du noir ? Une tragi-comédie. Mise en scène, Maryvonne Coutrot et texte, Elizabeth Paugam par la compagnie du théâtre du Mayapo. Tout public à partir de 10 ans.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

English :

Do cows chew the cud? A tragi-comedy. Directed by Maryvonne Coutrot and written by Elizabeth Paugam, by the Mayapo theater company. For audiences aged 10 and over.

