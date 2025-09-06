Théâtre Médée Salle Michel Vallery Montivilliers

Théâtre Médée Salle Michel Vallery Montivilliers samedi 4 avril 2026.

Théâtre Médée

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers Seine-Maritime

Début : 2026-04-04 19:00:00

2026-04-04

Par la classe Adulte de l’École de théâtre de la Maison des Arts

Médée aime Jason à la folie. Par amour pour lui, elle n’a pas hésité à tuer son frère et à quitter son pays. Jason ne l’aime plus. Il lui préfère désormais la jeune princesse Créuse, fille de Créon. Médée, fidèle et passionnée, ne conçoit pas la vie sans Jason. Lui, lâche et déloyal, choisit le pouvoir. Elle se voit condamnée à l’exil. Durant les quelques heures qui précèdent son départ, elle prépare sa vengeance. Médée femme coupable, cruelle, meurtrière, mais aussi femme trahie, bafouée !

Tout public

Réservation conseillée .

Salle Michel Vallery 1 Rue Oscar Commettant Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 30 96 58 billetterie@ville-montivilliers.fr

