Théâtre Méditation

Maison de l’étudiant 50 Rue Jean-Jacques Rousseau Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-25

Vanité #1

Stéphanie Aflalo

Créé dans le cadre de Vive le sujet ! Tentatives lors de la 78e édition du Festival d’Avignon, cette méditation à trois transpose le motif de la vanité picturale sur scène. Humour noir, visage blanc, nappe rouge, trois crânes posés sur la table annoncent le sujet la mort. Stéphanie Aflalo poursuit son cycle des Récréations philosophiques avec cette petite forme satirique qui se joue des coquetteries du langage et de son vernis protocolaire. Entourée de deux acolytes complices, le comédien Jérôme Chaudière et le performeur Grégoire Schaller, la reine de la performance décalée au ton pince-sans-rire inimitable, regarde la mort en face avec force métaphores. Très sérieux dans leur posture mais sans esprit de sérieux aucun, nos trois conférenciers prennent les chemins buissonniers de la langue pour embrasser l’inconnu suprême. Si la vie est une fête foraine, il faut bien un jour quitter le manège et céder sa place aux nouveaux. Rire ensemble de cet inévitable est la moindre des choses.

À partir de 13 ans Durée 35min

Inscription obligatoire .

