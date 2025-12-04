Théâtre Meilleurs Voeux Rue des Echolères Jard-sur-Mer

Théâtre Meilleurs Voeux

Rue des Echolères Cinéma les Ormeaux Jard-sur-Mer Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:30:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

.

Rue des Echolères Cinéma les Ormeaux Jard-sur-Mer 85520 Vendée Pays de la Loire +33 6 04 05 80 84 asso.itsalive@gmail.com

English :

L’événement Théâtre Meilleurs Voeux Jard-sur-Mer a été mis à jour le 2025-12-04 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral