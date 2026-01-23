Théâtre Salle des fêtes Melay

Théâtre

Salle des fêtes Le Bourg Melay Saône-et-Loire

Début : 2026-02-14 20:30:00

fin : 2026-02-14 23:00:00

2026-02-14 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01

L’églantine de Melay présente deux pièces

– Les parasites sont parmi nous comédie jouée par les ados

– Hold up à la supérette comédie interprétée par les adultes

Entracte avec buffet buvette .

Salle des fêtes Le Bourg Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eglantine.melay@gmail.com

