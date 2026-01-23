Théâtre Salle des fêtes Melay
Théâtre Salle des fêtes Melay samedi 14 février 2026.
Théâtre
Salle des fêtes Le Bourg Melay Saône-et-Loire
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 20:30:00
fin : 2026-02-14 23:00:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01
L’églantine de Melay présente deux pièces
– Les parasites sont parmi nous comédie jouée par les ados
– Hold up à la supérette comédie interprétée par les adultes
Entracte avec buffet buvette .
Salle des fêtes Le Bourg Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté eglantine.melay@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre
L’événement Théâtre Melay a été mis à jour le 2026-01-23 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III