Théâtre Ménopause d’Alexandra Cismondi et Alex Goude Cinéma du Casino Houlgate

Théâtre Ménopause d’Alexandra Cismondi et Alex Goude

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate Calvados

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Les 4 héroïnes se rencontrent dans un grand magasin, et découvrent qu’elles vivent sur cette même période de vie, les mêmes bouleversements dans leur tête et dans leur corps. Elles se livrent sans retenue et partagent leurs doutes, leurs angoisses, mais aussi et surtout leurs moments de joies.

L’action se passe dans les différents étages d’un grand magasin. Les 4 héroïnes vont se rencontrer, apprendre à se connaitre et découvrir qu’elles vivent sur cette même période de vie, les mêmes bouleversements dans leur tête et dans leur corps.

Loin des rayons de produits cosmétiques et d’autres produits miracle, elles vont se livrer sans retenue afin de partager leurs doutes, leurs angoisses, mais aussi et surtout leurs moments de joies.

Cette pièce de théâtre est une véritable bouffée d’air frais, un vrai moment de partage et de complicité avec le public. .

Cinéma du Casino 41 rue Henri Dobert Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 28 75 75

English : Théâtre Ménopause d’Alexandra Cismondi et Alex Goude

The 4 heroines meet in a department store, and discover that they are experiencing the same upheavals in their minds and bodies over the same period of their lives. They share their doubts and anxieties, but also, and above all, their moments of joy.

