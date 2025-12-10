Théâtre Ménopause Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière Marignane

Théâtre Ménopause

Samedi 25 avril 2026.

A 20h30. Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Ménopause une comédie qui bouscule les règles, une comédie à l’humour décapant ! Sur scène, quatre comédiennes mènent la danse, afin de dédramatiser ce passage de la vie des femmes entraînant des changements physiologiques importants.

L’histoire rassemble, par hasard, quatre femmes dans un grand magasin une actrice en mal de rôles, une mère de famille nombreuse, une cheffe d’entreprise glaçante (surmenée) et une baba un peu trop cool adepte du tantrisme. Malgré leurs styles de vie opposés et leurs aspirations différentes, elles se rendent compte qu’elles ont un point commun la ménopause, cette période particulière de la vie d’une femme qui a passé la barre des cinquante ans.



Une pièce de théâtre qui brise les non-dits et qui est jouée avec humour.



Auteurs Alex Goude, Alexandra Cismondi, Sébastien Thève

Metteur en scène Alex Goude .

Espace culturel Saint-Exupéry Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

English :

Menopause : a comedy that shakes up the rules, a comedy with scathing humor! On stage, four actresses lead the dance, to play down this passage in a woman’s life that brings about major physiological changes.

