Théâtre MÉNOPAUSE L’échiquier Pouzauges

Théâtre MÉNOPAUSE

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges Vendée

La comédie qui bouscule les règles !

Quatre femmes se rencontrent dans un grand magasin et se rendent compte que malgré leurs styles de vie opposés, elles ont un point commun auquel nul femme ne peut échapper La Ménopause !

Une actrice en mal de rôles, une mère de famille nombreuse, une chef d’entreprise glaçante et une baba un peu trop cool racontent, chantent et dansent leurs effets secondaires avec humour.

Venez partager une vraie bouffée de chaleur mais aussi une vraie bouffée d’air frais entre femmes… et osez amener vos maris !

Auteur(s) Alex Goude, Alexandra Cismondi, Sébastien Thève

Artiste(s) Dominique Magloire, Sofia Morgavi, Patricia Samuel, Marion Posta, Kareen Antonn, Marianne Viguès, Isabelle Turschwell, Virginie Bracq

Metteur en scène Alex Goude

Tout public .

L’échiquier 14 Rue de la Fournière Pouzauges 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 61 46 10

English :

The comedy that bends the rules!

German :

Die Komödie, die die Regeln bricht!

Italiano :

La commedia che stravolge le regole!

Espanol :

La comedia que se salta las normas

