Théâtre > Mentir lo Mínimo Saint-Lô

Théâtre > Mentir lo Mínimo

Rue Octave Feuillet Saint-Lô Manche

Début : 2026-02-04

fin : 2026-02-04

2026-02-04

Rendez-vous au théâtre de Saint-Lô le 04 février prochain pour le spectacle MENTIR LO MINIMO CIE ALTA GAMA.

À la frontière entre cirque contemporain, théâtre et musique, Mentir lo Mínimo propose une création intime et épurée. Un spectacle qui, sous son apparente simplicité, nous rapproche de la complexité de l'acceptation de soi. Elle est espagnole. Il est argentin. Amanda et Alejo forment avec leur vélo un véritable trio ! Étaient-ils faits pour être artistes de cirque ? Leur corps respectif présentait-il toutes les qualités pour répondre à ce défi ? Sans doute pas. Et pourtant, dans Mentir lo Mínimo (mentir le moins), ils déploient une grâce et un talent à couper le souffle. Sans filtre ni artifice, ils osent tout pour offrir une chorégraphie spectaculaire faite de voltiges et d'acrobaties. Véritable symphonie à l'acceptation de soi et des différences, ce duo de cirque pique au cœur et s'imprimera longtemps dans vos mémoires.

Dès 8 ans 20h30 50 min.

Rue Octave Feuillet Saint-Lô 50000 Manche Normandie +33 2 33 57 11 49

