Théatre Merci d’étre venu, c’est courageux ! Salle des Fêtes Étel

Théatre Merci d’étre venu, c’est courageux !

Salle des Fêtes 11 boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Une proposition à manger et à boire par Anthony Cointre et Simon Delétang

Pendant ce spectacle mis en scène par Simon Delétang, Antony Cointre cuisine un plat signature une soupe de moules au haddock prétexte à se raconter, partager des anecdotes, des chansons, des poèmes, dans un temps de partage intime en odorama, qui aboutit à la dégustation de la soupe à la fin du spectacle pour l’ensemble des spectateurs. .

Salle des Fêtes 11 boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19

