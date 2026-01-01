Théatre Merci d’étre venu, c’est courageux ! Salle des Fêtes Étel
Théatre Merci d’étre venu, c’est courageux ! Salle des Fêtes Étel vendredi 30 janvier 2026.
Théatre Merci d’étre venu, c’est courageux !
Salle des Fêtes 11 boulevard Charles de Gaulle Étel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:30:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Une proposition à manger et à boire par Anthony Cointre et Simon Delétang
Pendant ce spectacle mis en scène par Simon Delétang, Antony Cointre cuisine un plat signature une soupe de moules au haddock prétexte à se raconter, partager des anecdotes, des chansons, des poèmes, dans un temps de partage intime en odorama, qui aboutit à la dégustation de la soupe à la fin du spectacle pour l’ensemble des spectateurs. .
Salle des Fêtes 11 boulevard Charles de Gaulle Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 35 19
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Théatre Merci d’étre venu, c’est courageux ! Étel a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon