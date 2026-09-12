Théâtre Merci d’être venu, c’est courageux Espace Benoîte Groult Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Théâtre Merci d’être venu, c’est courageux

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 18:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Dès 12 ans.

Antony Cointre, cuisinier, et Simon Delétang, directeur du Théâtre de Lorient, se sont rencontrés lors d’un rendez-vous singulier consacré à la gastronomie.

De fil en aiguille, l’idée d’un spectacle itinérant a peu à peu pris forme.

L’envie est simple cuisiner en direct, partager un plat emblématique et, en parallèle, raconter le parcours de ce cuisinier par juste gros mais Super Gros.

Un spectacle à voir, à manger et à boire !

60 minutes, suivi d’une dégustation .

Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 2 98 96 37 44

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English :

L’événement Théâtre Merci d’être venu, c’est courageux Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-01 par OT QUIMPERLE LES RIAS