Théâtre Merci Monsieur Bellone avec la troupe des Saltimbanques de Montaudin Salle de la Rabine Montaudin

Théâtre Merci Monsieur Bellone avec la troupe des Saltimbanques de Montaudin
Salle de la Rabine 12 Rue de la Rabine Montaudin Mayenne
Comédie avec la troupe des Saltimbanques à Montaudin
La troupe les Saltimbanques de Montaudin vous présente sa nouvelle comédie Merci Monsieur Bellone , une création originale à découvrir sans tarder !
Résumé
»Qui n’a pas été confronté à une compression de personnel ?
Qui ferait n’importe quoi pour récupérer son emploi ?
Vous avez la solution ?
Monsieur Bellone oui. »
Mise en scène
Christelle Le Dauphin, David Le Dauphin et Stéphane Dellière
Première partie
Extrait de Le Dernier Cowboy , adaptation Tanguy Le Dauphin
Les réservations sont fortement conseillées et peuvent être faites sur le site internet. .
English :
Comedy with the Saltimbanques troupe in Montaudin
