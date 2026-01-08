Théâtre Merci Monsieur Bellone avec la troupe des Saltimbanques de Montaudin Salle de la Rabine Montaudin

Théâtre Merci Monsieur Bellone avec la troupe des Saltimbanques de Montaudin

Salle de la Rabine 12 Rue de la Rabine Montaudin Mayenne

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-07 2026-02-08 2026-02-13 2026-02-14

Comédie avec la troupe des Saltimbanques à Montaudin

La troupe les Saltimbanques de Montaudin vous présente sa nouvelle comédie Merci Monsieur Bellone , une création originale à découvrir sans tarder !

Résumé

»Qui n’a pas été confronté à une compression de personnel ?

Qui ferait n’importe quoi pour récupérer son emploi ?

Vous avez la solution ?

Monsieur Bellone oui. »

Mise en scène

Christelle Le Dauphin, David Le Dauphin et Stéphane Dellière

Première partie

Extrait de Le Dernier Cowboy , adaptation Tanguy Le Dauphin

Les réservations sont fortement conseillées et peuvent être faites sur le site internet. .

Salle de la Rabine 12 Rue de la Rabine Montaudin 53220 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 05 64 55

English :

Comedy with the Saltimbanques troupe in Montaudin

