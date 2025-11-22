Théatre Merci Simone Theatre tony poncet Saint-Aigulin

Théatre Merci Simone

Theatre tony poncet Rue victor hugo Saint-Aigulin Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-11-22 20:30:00

fin : 2025-11-22

2025-11-22

Par la troupe Troubadour, comédie de Régine Couturier Quatre générations de femmes traversent 60 ans de luttes, d’émotion et d’humour — une histoire intime et collective de l’égalité.

Theatre tony poncet Rue victor hugo Saint-Aigulin 17360 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 62 12 24

English :

By Troubadour troupe, comedy by Régine Couturier: Four generations of women go through 60 years of struggles, emotion and humor? an intimate and collective history of equality.

German :

Von der Troubadour-Truppe, Komödie von Régine Couturier: Vier Generationen von Frauen durchlaufen 60 Jahre voller Kämpfe, Emotionen und Humor ? eine intime und kollektive Geschichte der Gleichberechtigung.

Italiano :

A cura della troupe Troubadour, commedia di Régine Couturier: quattro generazioni di donne attraversano 60 anni di lotte, con emozione e umorismo? Una storia intima e collettiva di parità.

Espanol :

Por la compañía Troubadour, comedia de Régine Couturier: Cuatro generaciones de mujeres recorren 60 años de luchas, con emoción y humor… una historia íntima y colectiva de la igualdad.

L’événement Théatre Merci Simone Saint-Aigulin a été mis à jour le 2025-11-12 par Offices de Tourisme de Jonzac