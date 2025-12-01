Théâtre Merteuil Espace Philippe Auguste Vernon

Théâtre Merteuil

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 20:30:00

fin : 2026-01-09

Date(s) :

2026-01-09

Et si les liaisons dangereuses avaient une suite ?

1799. Un relais de chasse, dans une forêt, entre chien et loup. Un fiacre s’arrête. La marquise de Merteuil en descend fanée et usée. Un mystérieux billet l’a conviée alors qu’elle s’est retirée du monde depuis plus de 15 ans, depuis la mort du Vicomte de Valmont. Qui lui a écrit ce billet ? Ces années d’exil l’ont elle adoucie ? Le temps panse t’il les blessures de l’orgueil ? Le piège qu’on lui tend l’anéantira-t-elle ? .

+33 2 32 64 53 16

