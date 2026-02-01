Théâtre Mes nouvelles chaussures MPT du centre-ville Valence

Théâtre Mes nouvelles chaussures

MPT du centre-ville 23 Rue Pêcherie Valence Drôme

Tarif : 6 – 6 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 18:00:00

fin : 2026-02-13 18:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Du théâtre pour les plus petits, des chaussures toute la vie.

.

MPT du centre-ville 23 Rue Pêcherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Theater for the little ones, shoes for life.

L’événement Théâtre Mes nouvelles chaussures Valence a été mis à jour le 2025-07-05 par Valence Romans Tourisme