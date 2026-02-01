Théâtre Mes nouvelles chaussures MPT du centre-ville Valence
Théâtre Mes nouvelles chaussures MPT du centre-ville Valence vendredi 13 février 2026.
Théâtre Mes nouvelles chaussures
MPT du centre-ville 23 Rue Pêcherie Valence Drôme
Tarif : 6 – 6 – 12 EUR
Début : 2026-02-13 18:00:00
fin : 2026-02-13 18:00:00
2026-02-13
Du théâtre pour les plus petits, des chaussures toute la vie.
MPT du centre-ville 23 Rue Pêcherie Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
English :
Theater for the little ones, shoes for life.
