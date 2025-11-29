Théâtre Métamorphose joue Feydeau Cinéma Le Concorde Baccarat

Théâtre Métamorphose joue Feydeau

Cinéma Le Concorde 12 Rue de l’Abbé Munier Baccarat Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-29 2025-11-30

Métamorphose propose 2 pièces de Georges Feydeau: Les Pavés de l’Ours Lucien décide de rompre avec sa maîtresse pour épouser la fille fortunée de sa marraine. Les problèmes commencent lorsqu’il fait venir de la campagne Bretel, âme simple et dénué de style. Et enfin Feu la mère de Madame : Lucien et sa femme Yvonne se disputent, et la servante Annette n’aide pas à la situation. Un funeste message arrive, la mère de Madame est décédée…Tous les ingrédients favorables à une soirée de détente et de rire à la mode 1900! Réservations à La Petite Boutique de Louis (27 rue Adrien Michaut le 21 et 26 novembre de 14h30 à 17h ; le 22 et 25 novembre de 10h à 12h.Tout public

8 .

Cinéma Le Concorde 12 Rue de l’Abbé Munier Baccarat 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 19 30 84 08

English :

Métamorphose offers 2 plays by Georges Feydeau: Les Pavés de l’Ours : Lucien decides to break up with his mistress to marry his godmother’s wealthy daughter. Problems start when he brings Bretel, a simple soul with no style, in from the country. And finally, Feu la mère de Madame : Lucien and his wife Yvonne quarrel, and the maid Annette doesn’t help the situation. An ill-fated message arrives that Madame’s mother has died… All the ingredients for an evening of relaxation and laughter in the style of the 1900s! Bookings at La Petite Boutique de Louis (27 rue Adrien Michaut) on November 21 and 26 from 2.30 p.m. to 5 p.m.; November 22 and 25 from 10 a.m. to 12 p.m.

German :

Métamorphose bietet zwei Stücke von Georges Feydeau an: Les Pavés de l’Ours : Lucien beschließt, sich von seiner Geliebten zu trennen, um die wohlhabende Tochter seiner Patentante zu heiraten. Die Probleme beginnen, als er Bretel, eine einfache Seele ohne Stil, vom Land nach Hause holt. Und schließlich Feu la mère de Madame : Lucien und seine Frau Yvonne streiten sich, und das Dienstmädchen Annette ist keine Hilfe für die Situation. Die Mutter von Madame ist gestorben… Alle Zutaten für einen Abend voller Entspannung und Lachen im Stil der 1900er Jahre sind vorhanden! Reservierungen in La Petite Boutique de Louis (27 rue Adrien Michaut) am 21. und 26. November von 14:30 bis 17:00 Uhr; am 22. und 25. November von 10:00 bis 12:00 Uhr.

Italiano :

Métamorphose presenta 2 opere di Georges Feydeau: Les Pavés de l’Ours : Lucien decide di rompere con la sua amante per sposare la ricca figlia della sua madrina. I problemi iniziano quando fa arrivare dalla campagna Bretel, un’anima semplice e senza stile. E infine Feu la mère de Madame : Lucien e sua moglie Yvonne litigano, e la cameriera Annette non aiuta la situazione. Arriva un messaggio infausto: la madre di Madame è morta… Tutti gli ingredienti per una serata di relax e risate in stile anni ’90! Prenotazioni presso La Petite Boutique de Louis (27 rue Adrien Michaut) il 21 e 26 novembre dalle 14.30 alle 17.00; il 22 e 25 novembre dalle 10.00 alle 12.00.

Espanol :

Métamorphose presenta 2 obras de Georges Feydeau: Les Pavés de l’Ours : Lucien decide romper con su amante para casarse con la rica hija de su madrina. Los problemas comienzan cuando trae del campo a Bretel, un alma sencilla sin estilo. Y finalmente Feu la mère de Madame : Lucien y su esposa Yvonne discuten, y la criada Annette no ayuda a mejorar la situación. Llega un fatídico mensaje de que la madre de Madame ha muerto… ¡Todos los ingredientes para una velada de relajación y risas al estilo de los años 1900! Reservas en La Petite Boutique de Louis (27 rue Adrien Michaut) los días 21 y 26 de noviembre de 14.30 a 17.00 horas; los días 22 y 25 de noviembre de 10.00 a 12.00 horas.

L’événement Théâtre Métamorphose joue Feydeau Baccarat a été mis à jour le 2025-10-21 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS