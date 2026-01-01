Théâtre Métamorphose joue Feydeau MJC de Bertrichamps Bertrichamps

Théâtre Métamorphose joue Feydeau

MJC de Bertrichamps 45 Rue du Général Leclerc Bertrichamps Meurthe-et-Moselle

Métamorphose propose 2 pièces de Georges Feydeau: Les Pavés de l’Ours Lucien décide de rompre avec sa maîtresse pour épouser la fille fortunée de sa marraine. Les problèmes commencent lorsqu’il fait venir de la campagne Bretel, âme simple et dénué de style. Et enfin Feu la mère de Madame : Lucien et sa femme Yvonne se disputent, et la servante Annette n’aide pas à la situation. Un funeste message arrive, la mère de Madame est décédée…Tous les ingrédients favorables à une soirée de détente et de rire à la mode 1900! Réservations obligatoires au 06 80 60 14 34

Tarif: 8€ ; gratuit pour les moins de 12 ans.Tout public

MJC de Bertrichamps 45 Rue du Général Leclerc Bertrichamps 54120 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 80 60 14 34

English :

Métamorphose offers 2 plays by Georges Feydeau: Les Pavés de l’Ours : Lucien decides to break up with his mistress to marry his godmother’s wealthy daughter. Problems start when he brings Bretel, a simple soul with no style, in from the country. And finally Feu la mère de Madame : Lucien and his wife Yvonne quarrel, and the maid Annette doesn’t help the situation. An ill-fated message arrives that Madame’s mother has died… All the ingredients for an evening of relaxation and laughter in the style of the 1900s! Reservations essential: 06 80 60 14 34

Price: 8?; free for children under 12.

