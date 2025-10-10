Théâtre Meurtre sur le Nil

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-27

Après le succès de La Souricière la saison dernière, les Aspergochouettes reviennent avec une nouvelle adaptation d’Agatha Christie, Meurtre sur le Nil . De la plume de la maîtresse du suspense naît une œuvre en eaux troubles où seul un esprit affûté pourra élucider l’impensable.

Sous le soleil brûlant d’Egypte, une croisière paisible sur le Nil vire au cauchemar lorsqu’une riche héritière est retrouvée assassinée. Les soupçons se multiplient à bord, chacun des passagers ayant un secret et un mobile. Les jalousies, trahisons et amours contrariées s’entrelacent jusqu’au dénouement final.

Un huis-clos haletant au pied des pyramides, où chaque regard peut tuer.

Tout public

Durée 1h45

Réservation sur le site web (lien ci-contre)

Avec les comédiens des Aspergochouettes

Traduction Sylvie Perez et Gérald Sibleyras

Mise en scène Philippe Piechon

Compagnie Les Aspergochouettes .

20 Boulevard d’Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32 riverhin@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Meurtre sur le Nil Village-Neuf a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de tourisme du pays de Saint Louis Huningue