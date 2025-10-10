Théâtre Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz? La Ferté-Bernard

Théâtre Michelle doit-on t’en vouloir d’avoir fait un selfie à Auschwitz?

Salle Athéna La Ferté-Bernard Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-15 10:00:00

fin : 2026-01-15

Date(s) :

2026-01-15

En 2014, lors d’un voyage scolaire à Auschwitz, Michelle, adolescente d’un XXIème siècle ultra connecté, se prend tout sourire en selfie devant les camps de concentration, ces vestiges de la Shoah.

A-t-elle accompli son devoir de mémoire ou sali le passé ? Sur les réseaux sociaux, les avis fusent et se confrontent. Michelle se retrouve prisonnière d’un harcèlement numérique cruel, où l’écran devient le point de confluence entre Ie réel et l’image, et redessine nos espaces de parole et de liberté.

Grâce à une dramaturgie jouant de l’immédiateté d’internet, l’auteur démonte le mécanisme de l’emballement virtuel et laisse les spectateurs libres d’exercer leur regard sur cette société du paraître que nous avons bâtie.

Tarif 13 € Durée 55 mn .

Salle Athéna La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 71 46 46

