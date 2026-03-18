Théatre Mime et Zic Cinéma le Donjon Bricquebec-en-Cotentin

Théatre Mime et Zic

Cinéma le Donjon BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 20:30:00

fin : 2026-04-10 23:00:00

Date(s) :

2026-04-10

La Troupe Mimesis donnera deux représentations de son nouveau spectacle Mime et Zic

– 4 avril 2026 salle communale du Vrétot.

– 10 avril 2026 cinéma le Donjon Bricquebec en Cotentin.

Des saynètes, des chansons, interprétées par les enfants et les adultes de la troupe. .

Cinéma le Donjon BRICQUEBEC Bricquebec-en-Cotentin 50260 Manche Normandie +33 2 33 52 58 84 martine.bartaire@orange.fr

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English : Théatre Mime et Zic

L’événement Théatre Mime et Zic Bricquebec-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-03-18 par OT Cotentin