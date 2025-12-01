Théâtre / Mime Frantz Amiens

Théâtre Mime Frantz

3 Rue Georges Guynemer Amiens Somme

Tarif : 16 – 16 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:30:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Un spectacle virtuose mêlant théâtre, mime et bruitage !

Ils sont cinq et se sont rencontrés à l’École internationale de théâtre Jacques Lecoq, l’une des plus prestigieuses écoles du monde. Cinq jeunes comédiens formés à l’art du mouvement, du chant, du mime, du bruitage. D’une inventivité folle, ils nous racontent ici, avec humour et poésie, les aventures de Frantz, un jeune employé que la perte d’un être cher va complètement chambouler. Créant des atmosphères sonores saisissantes, ces artistes nous transportent dans une histoire sensorielle, pleine de délicatesse et de malice, et montrent comment le théâtre peut être magique…

Distribution

Texte et mise-en-scène Marc Granier

Avec Paul Ménage, Chloé Louis, Samy Morri, Clara Lloret Parra, Marc Granier

Durée 1h20

À partir de 10 ans

3 Rue Georges Guynemer Amiens 80080 Somme Hauts-de-France +33 3 22 69 66 00

English :

A virtuoso show combining theater, mime and sound effects!

Five of them met at the École internationale de théâtre Jacques Lecoq, one of the most prestigious schools in the world. Five young actors trained in the art of movement, singing, mime and sound effects. Their wildly inventive work recounts, with humor and poetry, the adventures of Frantz, a young employee whose life is turned upside down by the loss of a loved one. Creating striking sound atmospheres, these artists transport us into a sensory story, full of delicacy and mischief, and show us how magic theater can be?

Cast and crew

Written and directed by Marc Granier

With Paul Ménage, Chloé Louis, Samy Morri, Clara Lloret Parra, Marc Granier

? Running time: 1h20

from age 10

German :

Eine virtuose Show, die Theater, Pantomime und Geräuschkulisse miteinander verbindet!

Sie sind fünf und haben sich an der École internationale de théâtre Jacques Lecoq, einer der renommiertesten Schulen der Welt, kennengelernt. Fünf junge Schauspieler, die in der Kunst der Bewegung, des Gesangs, der Pantomime und der Geräuschkulisse ausgebildet wurden. Mit einem wahnsinnigen Erfindungsreichtum erzählen sie uns hier mit Humor und Poesie die Abenteuer von Frantz, einem jungen Angestellten, der durch den Verlust eines geliebten Menschen völlig aus der Bahn geworfen wird. Die Künstler schaffen beeindruckende Klangatmosphären und entführen uns in eine sinnliche Geschichte voller Feingefühl und Bosheit und zeigen, wie magisch Theater sein kann

Besetzung

Text und Inszenierung Marc Granier

Mit Paul Ménage, Chloé Louis, Samy Morri, Clara Lloret Parra, Marc Granier

? Dauer: 1h20

?ab 10 Jahren

Italiano :

Uno spettacolo virtuoso che unisce teatro, mimo ed effetti sonori!

Cinque di loro si sono incontrati alla Scuola Internazionale di Teatro Jacques Lecoq, una delle più prestigiose al mondo. Cinque giovani attori formati nell’arte del movimento, del canto, del mimo e degli effetti sonori. Il loro lavoro, dall’inventiva sfrenata, racconta la storia umoristica e poetica di Frantz, un giovane impiegato la cui vita viene sconvolta dalla perdita di una persona cara. Creando suggestive atmosfere sonore, questi artisti ci trasportano in una storia sensoriale, piena di delicatezza e malizia, e dimostrano quanto il teatro possa essere magico

Cast

Scritto e diretto da Marc Granier

Con Paul Ménage, Chloé Louis, Samy Morri, Clara Lloret Parra, Marc Granier

? Durata: 1 ora e 20 minuti

a partire da 10 anni

Espanol :

Un espectáculo virtuoso que combina teatro, mimo y efectos sonoros

Cinco de ellos se conocieron en la Escuela Internacional de Teatro Jacques Lecoq, una de las más prestigiosas del mundo. Cinco jóvenes actores formados en el arte del movimiento, el canto, la mímica y los efectos sonoros. Su obra, de una inventiva desenfrenada, cuenta la historia humorística y poética de Frantz, un joven empleado cuya vida da un vuelco por la pérdida de un ser querido. Creando sorprendentes atmósferas sonoras, estos artistas nos transportan a una historia sensorial, llena de delicadeza y picardía, y demuestran lo mágico que puede ser el teatro..

Reparto

Escrita y dirigida por Marc Granier

Con Paul Ménage, Chloé Louis, Samy Morri, Clara Lloret Parra, Marc Granier

? Duración: 1 hora 20 minutos

a partir de 10 años

