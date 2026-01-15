Théâtre-mime Le Chambon-sur-Lignon

Théâtre-mime

100, chemin de Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

les 3 jours.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 17:00:00

fin : 2026-07-23 19:15:00

Date(s) :

2026-07-21

Jouer avec son corps et les mots. Scénettes et improvisation dans la bonne humeur ! petite représentation finale. Pour les 6-12 ans.

.

100, chemin de Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 73 44 33 creaticri@outlook.fr

English :

Playing with body and words. Scenes and improvisation in good spirits! Small final performance. For ages 6-12.

