Centre culturel La gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2026-04-21 14:30:00
2026-04-21

Théâtre miniatures et marionnettes « Tom » Par la Compagnie Donc y Chocs.
– Tout public pour les 8 12 ans.
– Programme détaillé à télécharger !   .

Centre culturel La gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88 

English : Théâtre miniatures et marionnettes « Tom »

Miniature theater and puppets « Tom » By Compagnie Donc y Chocs.

German : Théâtre miniatures et marionnettes « Tom »

Miniatur- und Marionettentheater « Tom » Von der Compagnie Donc y Chocs.

Italiano :

Teatro in miniatura e marionette « Tom » della Compagnie Donc y Chocs.

Espanol : Théâtre miniatures et marionnettes « Tom »

Teatro en miniatura y marionetas « Tom » Por Compagnie Donc y Chocs.

