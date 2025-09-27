Théâtre miniatures et marionnettes « Tom » Centre culturel La gabarre Tonneins
Théâtre miniatures et marionnettes « Tom »
Centre culturel La gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2026-04-21 14:30:00
fin : 2026-04-21
2026-04-21
Théâtre miniatures et marionnettes « Tom » Par la Compagnie Donc y Chocs.
– Tout public pour les 8 12 ans.
– Programme détaillé à télécharger ! .
Centre culturel La gabarre 33 Boulevard François Mitterrand Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 50 88
English : Théâtre miniatures et marionnettes « Tom »
Miniature theater and puppets « Tom » By Compagnie Donc y Chocs.
German : Théâtre miniatures et marionnettes « Tom »
Miniatur- und Marionettentheater « Tom » Von der Compagnie Donc y Chocs.
Italiano :
Teatro in miniatura e marionette « Tom » della Compagnie Donc y Chocs.
Espanol : Théâtre miniatures et marionnettes « Tom »
Teatro en miniatura y marionetas « Tom » Por Compagnie Donc y Chocs.
