Théatre Minicab « On a retrouvé le portefeuille »

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Tal Coat Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-08-27 20:30:00

fin : 2025-08-27 22:30:00

2025-08-27

Comédie policière

A Barbotons les thermes où jamais personne ne meure sinon d’ennui, la découverte dans le centre thermal du cadavre d’une parfaite inconnue baignant dans une mare de sang va provoquer un tsunami dans la cité.

Le suicide apparait peu probable, mais le meurtre ne le semble pas davantage.

Les investigations mettent en lumière des dissimulations et faux semblants qui nous entrainent sur de nombreuses fausses pistes

Jusqu’au dénouement final dans cette folle histoire de sang, alors tous responsables mais pas coupables. ?

On a retrouvé le portefeuille un thriller sanglant, une enquête policière présentée par le Minicab. Mais surtout, une comédie de boulevard… du crime.

Avec Geneviève BOULANGER, Antoine CELIER, Claude et Jean-Pierre QUEMARD, Anne et Jean-Marie TOMATIS

Mise en scène Marie-Hélène CAUSSE

Régie son et lumière Pierre PAGNIEZ .

Salle des fêtes 7 Rue Pierre Jacob dit Tal Coat Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 85 74 46 20

