Informations pratiques

Béziers

THÉÂTRE MINOTAURE – DOMINIQUE RENSON : TRACES D’ARCHIVES, DÉTROIT-BÉZIERS – FESTIVAL HORS CADRE

15 rue Solférino Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-08

Tout comme Détroit, Béziers est une ville hors du temps. Dominique Renson l’a écoutée et photographiée pour raconter sa mémoire.

Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

Tout comme Détroit, Béziers est une ville hors du temps. Dominique Renson l’a écoutée et photographiée pour raconter sa mémoire.

Entrée libre. .

15 rue Solférino Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : THÉÂTRE MINOTAURE – DOMINIQUE RENSON : TRACES D’ARCHIVES, DÉTROIT-BÉZIERS – FESTIVAL HORS CADRE

Just like Detroit, Béziers is a city frozen in time. Dominique Renson listened to its stories and photographed it to capture its history.

L’événement THÉÂTRE MINOTAURE – DOMINIQUE RENSON : TRACES D’ARCHIVES, DÉTROIT-BÉZIERS – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34