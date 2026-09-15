UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Béziers

THÉÂTRE MINOTAURE – DOMINIQUE RENSON : TRACES D’ARCHIVES, DÉTROIT-BÉZIERS – FESTIVAL HORS CADRE Béziers

jeudi 8 octobre 2026 · Béziers

Informations pratiques

Début
jeudi 8 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Adresse
15 rue Solférino
Ville
34500 Béziers
Département
Hérault
Tarif

Béziers

THÉÂTRE MINOTAURE – DOMINIQUE RENSON : TRACES D’ARCHIVES, DÉTROIT-BÉZIERS – FESTIVAL HORS CADRE

15 rue Solférino Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-08

Tout comme Détroit, Béziers est une ville hors du temps. Dominique Renson l’a écoutée et photographiée pour raconter sa mémoire.
Le Festival Hors Cadre revient à Béziers pour sa 3e édition, avec une programmation artistique et culturelle originale, créative et ouverte à tous.

Tout comme Détroit, Béziers est une ville hors du temps. Dominique Renson l’a écoutée et photographiée pour raconter sa mémoire.

Entrée libre.   .

15 rue Solférino Béziers 34500 Hérault Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : THÉÂTRE MINOTAURE – DOMINIQUE RENSON : TRACES D’ARCHIVES, DÉTROIT-BÉZIERS – FESTIVAL HORS CADRE

Just like Detroit, Béziers is a city frozen in time. Dominique Renson listened to its stories and photographed it to capture its history.

L’événement THÉÂTRE MINOTAURE – DOMINIQUE RENSON : TRACES D’ARCHIVES, DÉTROIT-BÉZIERS – FESTIVAL HORS CADRE Béziers a été mis à jour le 2026-09-10 par 34 – ADT34

À voir aussi à Béziers (Hérault)