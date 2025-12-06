Théâtre Mirabeau l’insolent de François Guérin Le village Roussas
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas Drôme
Tarif : – – 8 EUR
jusqu’à 14 ans
Début : 2025-12-06 18:00:00
fin : 2025-12-06 19:45:00
2025-12-06
FESTIVAL OFF AVIGNON 2025
Mirabeau est malade. Les souvenirs affluent, alors il se confie à son médecin et ami, Pierre-Jean-Georges Cabanis.
Le village Espace Culturel Saint Germain Roussas 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 23 24 02 93 culturefestivitesroussas@gmail.com
English :
FESTIVAL OFF AVIGNON 2025
Mirabeau is ill. Memories flood back, so he confides in his doctor and friend, Pierre-Jean-Georges Cabanis.
German :
FESTIVAL OFF AVIGNON 2025
Mirabeau ist krank. Die Erinnerungen strömen, also vertraut er sich seinem Arzt und Freund Pierre-Jean-Georges Cabanis an.
Italiano :
FESTIVAL DI AVIGNONE 2025
Mirabeau è malato. I ricordi riaffiorano, così si confida con il suo medico e amico Pierre-Jean-Georges Cabanis.
Espanol :
FESTIVAL DE AVIGNON 2025
Mirabeau está enfermo. Los recuerdos le invaden y confía en su médico y amigo Pierre-Jean-Georges Cabanis.
