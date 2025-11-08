Théâtre miracle au couvent de sainte Marie-Jeanne

Menomblet Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 15:00:00

fin : 2025-11-23

Date(s) :

2025-11-08 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-23

Théâtre par les Tréteaux du Lay

Pièce de théâtre de Jean Pierre Martinez, à la salle municipale.

Entrée payante.

Réservation au 02 51 51 73 87 ou 06 78 80 76 86 .

Menomblet 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 73 87 treteauxdulay@gmail.com

English :

Theater by les Tréteaux du Lay

German :

Theater von Les Tréteaux du Lay

Italiano :

Teatro di les Tréteaux du Lay

Espanol :

Teatro de les Tréteaux du Lay

L’événement Théâtre miracle au couvent de sainte Marie-Jeanne Menomblet a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin