Théâtre miracle au couvent de sainte Marie-Jeanne Menomblet
Théâtre miracle au couvent de sainte Marie-Jeanne
Menomblet Vendée
Début : 2025-11-08 15:00:00
fin : 2025-11-23
2025-11-08 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-15 2025-11-22 2025-11-23
Théâtre par les Tréteaux du Lay
Pièce de théâtre de Jean Pierre Martinez, à la salle municipale.
Entrée payante.
Réservation au 02 51 51 73 87 ou 06 78 80 76 86 .
Menomblet 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 51 73 87 treteauxdulay@gmail.com
English :
Theater by les Tréteaux du Lay
German :
Theater von Les Tréteaux du Lay
Italiano :
Teatro di les Tréteaux du Lay
Espanol :
Teatro de les Tréteaux du Lay
