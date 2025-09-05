Théâtre Mise en Pièce Bistro’Théâtre Givrauval

Théâtre Mise en Pièce

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Un spectacle d’impro en duo, à partir des propositions du public. Interagissez (ou pas, à votre guise !) avec les deux actrice- acteur quant aux profils de personnages que vous voulez voir sur scène impossible de s’ennuyer dans cette mise en pièce interactive et drôle !

Sur réservation, nombre de places limité.Tout public

5 .

Bistro’Théâtre 7 Rue du Moulin Givrauval 55500 Meuse Grand Est +33 6 45 60 21 03 bistro.theatre.givrauval@gmail.com

English :

A duo improv show, based on suggestions from the audience. Interact (or not, as you wish!) with the two actor-actresses as to the character profiles you want to see on stage: there?s no getting bored in this interactive and funny « mise en pièce »!

Places are limited.

German :

Eine Improvisationsshow zu zweit, ausgehend von den Vorschlägen des Publikums. Interagieren Sie mit den beiden Schauspielern (oder auch nicht, ganz nach Ihrem Geschmack!), um die Charaktere zu bestimmen, die Sie auf der Bühne sehen wollen

Reservierung erforderlich, da die Anzahl der Plätze begrenzt ist.

Italiano :

Uno spettacolo di improvvisazione in duo basato sui suggerimenti del pubblico. Interagite (o meno, a vostro piacimento!) con i due attori-attrici sui profili dei personaggi che volete vedere in scena: è impossibile annoiarsi in questa « mise en pièce » interattiva e divertente!

I posti sono limitati.

Espanol :

Un espectáculo de improvisación a dúo basado en las sugerencias del público. Interactúe (o no, ¡como quiera!) con los dos actores-actrices en cuanto a los perfiles de personajes que desea ver en escena: ¡es imposible aburrirse en esta « mise en pièce » interactiva y divertida!

Plazas limitadas.

L’événement Théâtre Mise en Pièce Givrauval a été mis à jour le 2025-09-05 par OT SUD MEUSE