Théâtre Misérables ! Flixecourt
Théâtre Misérables ! Flixecourt vendredi 13 mars 2026.
Théâtre Misérables !
Rue Léon Hénocque Flixecourt Somme
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13
Date(s) :
2026-03-13
Vendredi 13 mars 20h30 Chiffon Rouge à Flixecourt
Théâtre Misérables !
Compagnie Franche Connexion, coproduction CCNS
Ecrit en 1862, ce grand roman épique, caractéristique du romantisme réaliste propre à
Hugo, est en effet une fresque sociale dont les multiples personnages et rebondissements
semblent à priori peu propices à l’adaptation théâtrale.
C’est pourtant le défi relevé par Stéphane Titelein, mu par l’actualité troublante du
propos et la puissante modernité de l’écriture hugolienne.
Mûri pendant plusieurs mois, le projet artistique repose sur des partis pris radicaux
la performance d’un comédien seul en scène pour incarner plusieurs personnages ; un
décor minimal et un environnement sonore travaillés pour leur puissance d’évocation.
Une forme qui transcende l’adaptation dramaturgique pour laisser son absolue
prééminence au texte.
Tout public à partir de 13 ans
Durée 1h15
Infos et réservation au 03.22.39.40.48 ou à h.parent@nievresomme.fr
Rue Léon Hénocque Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 40 48 h.parent@nievresomme.fr
English :
Friday, March 13 8:30 p.m. Chiffon Rouge in Flixecourt
Theater Misérables !
Compagnie Franche Connexion, coproduction CCNS
Written in 1862, this epic novel, characteristic of Hugo’s Romantic-Realist style
Social fresco, with its many characters and twists and turns
seem at first sight to be unsuitable for theatrical adaptation.
However, Stéphane Titelein has taken up the challenge, driven by the troubling topicality of the theme and the powerful modernity of the story
and the powerful modernity of Hugol?s writing.
Matured over several months, the artistic project is based on a radical approach:
the performance of a single actor on stage to embody several characters; a minimal set
minimal scenery and a sound environment designed for their evocative power.
A form that transcends dramaturgical adaptation to leave the text absolutely
pre-eminence to the text.
All audiences ages 13 and up
Running time 1h15
Information and booking: 03.22.39.40.48 or h.parent@nievresomme.fr
