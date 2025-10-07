Théâtre Misérables ! Flixecourt

Théâtre Misérables !

Rue Léon Hénocque Flixecourt Somme

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Vendredi 13 mars 20h30 Chiffon Rouge à Flixecourt

Théâtre Misérables !

Compagnie Franche Connexion, coproduction CCNS

Ecrit en 1862, ce grand roman épique, caractéristique du romantisme réaliste propre à

Hugo, est en effet une fresque sociale dont les multiples personnages et rebondissements

semblent à priori peu propices à l’adaptation théâtrale.

C’est pourtant le défi relevé par Stéphane Titelein, mu par l’actualité troublante du

propos et la puissante modernité de l’écriture hugolienne.

Mûri pendant plusieurs mois, le projet artistique repose sur des partis pris radicaux

la performance d’un comédien seul en scène pour incarner plusieurs personnages ; un

décor minimal et un environnement sonore travaillés pour leur puissance d’évocation.

Une forme qui transcende l’adaptation dramaturgique pour laisser son absolue

prééminence au texte.

Tout public à partir de 13 ans

Durée 1h15

Infos et réservation au 03.22.39.40.48 ou à h.parent@nievresomme.fr

Vendredi 13 mars 20h30 Chiffon Rouge à Flixecourt

Théâtre Misérables !

Compagnie Franche Connexion, coproduction CCNS

Ecrit en 1862, ce grand roman épique, caractéristique du romantisme réaliste propre à

Hugo, est en effet une fresque sociale dont les multiples personnages et rebondissements

semblent à priori peu propices à l’adaptation théâtrale.

C’est pourtant le défi relevé par Stéphane Titelein, mu par l’actualité troublante du

propos et la puissante modernité de l’écriture hugolienne.

Mûri pendant plusieurs mois, le projet artistique repose sur des partis pris radicaux

la performance d’un comédien seul en scène pour incarner plusieurs personnages ; un

décor minimal et un environnement sonore travaillés pour leur puissance d’évocation.

Une forme qui transcende l’adaptation dramaturgique pour laisser son absolue

prééminence au texte.

Tout public à partir de 13 ans

Durée 1h15

Infos et réservation au 03.22.39.40.48 ou à h.parent@nievresomme.fr .

Rue Léon Hénocque Flixecourt 80420 Somme Hauts-de-France +33 3 22 39 40 48 h.parent@nievresomme.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday, March 13 8:30 p.m. Chiffon Rouge in Flixecourt

Theater Misérables !

Compagnie Franche Connexion, coproduction CCNS

Written in 1862, this epic novel, characteristic of Hugo’s Romantic-Realist style

Social fresco, with its many characters and twists and turns

seem at first sight to be unsuitable for theatrical adaptation.

However, Stéphane Titelein has taken up the challenge, driven by the troubling topicality of the theme and the powerful modernity of the story

and the powerful modernity of Hugol?s writing.

Matured over several months, the artistic project is based on a radical approach:

the performance of a single actor on stage to embody several characters; a minimal set

minimal scenery and a sound environment designed for their evocative power.

A form that transcends dramaturgical adaptation to leave the text absolutely

pre-eminence to the text.

All audiences ages 13 and up

Running time 1h15

Information and booking: 03.22.39.40.48 or h.parent@nievresomme.fr

L’événement Théâtre Misérables ! Flixecourt a été mis à jour le 2025-10-07 par Maison du Tourisme Nièvre & Somme