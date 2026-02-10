Théâtre MISS VÉNUS CONTRE MISTER MARS

55 rue de Sully Amiens Somme

Tarif : 19 – 19 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 20:30:00

fin : 2026-04-04 22:00:00

Date(s) :

2026-04-02 2026-04-03 2026-04-04

Les différences font la richesse du couple ? Alors ces deux là vont être sacrément blindés !

Lui, c’est Mister Mars, mais rien à voir avec un certain bouquin, c’est plutôt comme la barre chocolatée mais surtout parce que sur le site de rencontre, le pseudo Bogoss était déjà pris… Elle, c’est Miss Vénus ! Et quand elle a vu Mars sur le site, elle s’est dit que c’était trop-un-signe.

Depuis qu’ils sont ensemble, c’est un peu comme s’ils se faisaient la guerre car ils ne se comprennent pas . Mais d’un autre côté, c’est peut-être bien parce qu’ils ne se comprennent pas qu’ils s’aiment.

De leur rencontre à leur vie commune, voilà un couple haut en couleur qui devrait vous rappeler des choses… Et peut être même vous aider à en résoudre…

55 rue de Sully Amiens 80000 Somme Hauts-de-France comedie.amiens@gmail.com

English :

Differences make a couple rich? Then these two are in for a treat!

He’s Mister Mars, but it’s nothing to do with a certain book, it’s more like the chocolate bar, but mainly because on the dating site, the nickname Bogoss was already taken… She’s Miss Venus! And when she saw Mars on the site, she thought it was too much of a sign.

Since they’ve been together, it’s like they’re at war with each other because they don’t understand each other . But on the other hand, maybe it’s because they don’t understand each other that they love each other.

From their meeting to their life together, here’s a colorful couple who should remind you of a few things… And maybe even help you solve some…

L’événement Théâtre MISS VÉNUS CONTRE MISTER MARS Amiens a été mis à jour le 2026-02-10 par OT D’AMIENS