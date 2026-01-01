Théâtre Mission Florimont Théâtre St Martin Sèvremoine

Théâtre Mission Florimont

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-30 22:30:00

2026-01-24 2026-01-25 2026-01-27 2026-01-30 2026-01-31 2026-02-01

La troupe de Janvier du Théâtre & Co vous présente la pièce Mission Florimont de Sacha Danino et Sébastien Azzopardi.

Nous sommes au XVIe siècle, le Roi François 1er charge le Chevalier Florimont de La Courneuve d’apporter un traité d’alliance à Soliman le Magnifique, Grand Sultan de Turquie. Mais c’est sans compter sur les nombreux pièges et dangers que notre Chevalier devra affronter ! Florimont réussira-t-il sa mission ?

Cette pièce de cape et d’épée, comique et décalée, mêle références historiques et actualités du XXIème siècle.

Les représentations auront lieu du samedi 24 janvier au dimanche 1er février 2026, avec des horaires variés pour s’adapter à tous les publics. Réservez dès maintenant ou venez sans réservation, sous réserve de places disponibles. .

Théâtre St Martin 9 rue St Sauveur Sèvremoine 49660 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 30 35 16

Théâtre & Co’s Janvier troupe presents Mission Florimont by Sacha Danino and Sébastien Azzopardi.

