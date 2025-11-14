Théâtre Mme Marguerite Le Poulailler Le Havre

Théâtre Mme Marguerite

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

Madame Marguerite, un seule en scène tragi-comique d’une institutrice originale ayant pour devise Enseigner pour apprendre, apprendre pour enseigner . Elle vous entraînera dans un monde dont vous ne ressortirez pas indemnes.

Réservation obligatoire. .

Le Poulailler 7 Rue du Général Sarrail Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 32 10 contact@lepoulailler-lehavre.fr

