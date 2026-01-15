Théâtre Mokhtar va chercher les papiers à Paris Issenheim

Théâtre Mokhtar va chercher les papiers à Paris

51 Rue de Guebwiller Issenheim Haut-Rhin

Début : Mercredi 2026-02-04 19:30:00

fin : 2026-02-04 21:30:00

Un seul en scène puissant et sensible sur l’exil et le départ. Michel Côme livre un récit humain et lucide qui questionne nos regards, nos peurs et notre capacité à comprendre l’autre.

Avec Mokhtar va chercher les papiers à Paris, le théâtre devient un espace de parole sensible et nécessaire. Seul en scène, Michel Côme donne voix à un homme en mouvement, pris entre deux pays, deux réalités, deux manières d’exister. Le récit avance comme un chemin intérieur, fait de départs, de doutes, d’espoirs et de confrontations, où l’exil n’est jamais abstrait mais profondément humain.

La pièce interroge avec finesse les raisons qui poussent à quitter son pays, les obstacles rencontrés une fois ailleurs et la façon de vivre cette réalité sans renoncer ni à l’intelligence, ni au cœur. Entre gravité et légèreté, le texte évite les raccourcis et les discours simplistes pour proposer une réflexion incarnée, lucide et profondément actuelle.

À travers une écriture directe et une interprétation habitée, le spectacle invite le public à regarder autrement les parcours migratoires, à écouter les histoires derrière les mots, et à se laisser toucher par une parole sincère, sans naïveté mais sans peur. Une proposition théâtrale engagée, intime et universelle, qui résonne longtemps après le dernier mot. .

English :

A powerful, sensitive one-man show about exile and departure. Michel Côme delivers a lucid, human story that questions our outlook, our fears and our ability to understand others.

