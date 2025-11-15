Théâtre Molière, la barbe !? Salle des fêtes Henri Moulinier La Rochelle

Théâtre Molière, la barbe !?

Salle des fêtes Henri Moulinier 86 avenue Billaud Varenne La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

2025-12-13

Nouvelle création de la compagnie Juste avant la Nuit. Deux comédiennes se débattent avec le texte de l’École des femmes de Molière, qu’elles doivent jouer bientôt en public.

Salle des fêtes Henri Moulinier 86 avenue Billaud Varenne La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 45 77 98 cie.jusuitteavantlanuit@gmail.com

English : Theater Molière, la barbe !?

New creation by the Juste avant la Nuit company. Two actresses struggle with the text of Molière?s L?École des femmes , which they are soon to perform in public.

German : Theater Molière, la barbe !?

Neue Kreation der Theatergruppe Juste avant la Nuit. Zwei Schauspielerinnen kämpfen mit dem Text von Molières Die Schule der Frauen , den sie bald vor Publikum aufführen sollen.

Italiano :

Una nuova produzione della compagnia Juste avant la Nuit. Due attrici sono alle prese con il testo de L’École des femmes di Molière, che dovranno presto rappresentare in pubblico.

Espanol : Teatro Molière, la barbe !?

Una nueva producción de la compañía Juste avant la Nuit. Dos actrices luchan con el texto de L’École des femmes, de Molière, que pronto van a representar en público.

