Théâtre Molière, L’Amour médecin Colmar

Théâtre Molière, L’Amour médecin Colmar vendredi 12 décembre 2025.

Théâtre Molière, L’Amour médecin

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-12 14:30:00

fin : 2025-12-12 15:50:00

Date(s) :

2025-12-12

Sandrine Pirès signe ici un Amour Médecin généreux, grandiose et populaire. La création, énergique et étonnante, laisse toute sa place au texte, à la musique et au mouvement.

Sganarelle, un vieil égoïste, est prêt à tout pour sa fille Lucinde. Tout sauf lui permettre de se marier avec son tendre Clitandre. Heureusement, Lisette, la suivante malicieuse de Lucinde, va trouver la solution¿: Lucinde va jouer la malade. Afin de la soigner de sa maladie d’amour, son père va faire intervenir une pléiade de médecins qui s’avéreront incompétents dont Clitandre déguisé en l’un d’eux. Sandrine Pirès signe ici un Amour Médecin généreux, grandiose et populaire. La création, énergique et étonnante, laisse toute sa place au texte, à la musique et au mouvement. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

English :

Sandrine Pirès creates a generous, grandiose and popular Amour Médecin. The energetic and astonishing creation gives full rein to text, music and movement.

German :

Sandrine Pirès zeichnet hier ein großzügiges, großartiges und populäres Amour Médecin. Die energiegeladene und erstaunliche Kreation lässt dem Text, der Musik und der Bewegung viel Raum.

Italiano :

Sandrine Pirès ha creato un Amour Médecin generoso, grandioso e popolare. La produzione, energica e sorprendente, dà pieno sfogo al testo, alla musica e al movimento.

Espanol :

Sandrine Pirès ha creado un Amour Médecin generoso, grandioso y popular. La producción, enérgica y asombrosa, da rienda suelta al texto, la música y el movimiento.

L’événement Théâtre Molière, L’Amour médecin Colmar a été mis à jour le 2025-08-21 par Office de tourisme de Colmar