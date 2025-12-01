Théâtre Molière l’autopsie

Espace Philippe Auguste, Vernon

2026-04-03 20:30:00

2026-04-03

Nous sommes le 17 février 1673. Le rideau se lève au théâtre du Palais Royal. Au milieu de l’acte II du Malade Imaginaire, Molière qui joue le rôle d’Argan, s’écroule brutalement sur scène. Les rires des spectateurs redoublent puis s’arrêtent. On tire Molière en coulisse., Il est mort. Le spectacle est terminé. Mais c’est sur cette image que l’histoire commence. C’est la fin de l’histoire de Molière mais c’est le début de 400 ans d’Histoire du théâtre français avec Molière, de respect, de passion, de rejet et de réinvention pour arriver jusqu’à cette pièce.

A la fin de sa vie, Molière, vieillard prématuré, est aux mains de ses ennemis de toujours les médecins refusent de le soigner, les prêtres refuseront de l’enterrer. Autour de lui, il y a sa jeune femme, Armande Béjart. Il en est fou amoureux, malgré la différence d’âge et la froideur qu’elle lui témoigne, au delà des convenances et de la raison. Il y a aussi Baron, le disciple impétueux et brillant, premier à honorer l’œuvre de Molière mais premier aussi à remettre en question son héritage.

Après avoir vaincu tous ses adversaires et remporté toutes les gloires sur scène, il reste un dernier combat à mener, le plus féroce celui face à soi-même et sa postérité.

Ce spectacle est la troisième partie de La Vocation, joué lors de la rentrée culturelle 2025/2026. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200

