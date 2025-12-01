Théâtre Molière, le combat Espace Philippe Auguste Vernon

Théâtre Molière, le combat

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 21:45:00

Date(s) :

2025-12-12

A l’extérieur, des pancartes sont accrochées… On peut y lire “Tartuffes = Hérésie !” “Balance ton Tartuffe” ou encore “Molière AU BÛCHER !” Les spectateurs entrent dans la salle, puisque Tartuffe est censuré, ils assisteront à, une répétition. Car si Molière est à présent reconnu, pour lui les ennuis accompagnent la réussite. Chacune de ses pièces suscite la polémique et il doit se battre sur tous les fronts. Ses caricatures provoquent des réactions violentes. Ses succès lui valent la jalousie du monde artistique. Ses ennemis se parent de plumes ou de croix. Il doit se battre contre la censure et plaider sans cesse sa cause.

Ce spectacle est la deuxième partie de La Vocation, joué lors de la rentrée culturelle 2025/2026. .

Espace Philippe Auguste 12 avenue Victor Hugo Vernon 27200 Eure Normandie +33 2 32 64 53 16

English : Théâtre Molière, le combat

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théâtre Molière, le combat Vernon a été mis à jour le 2025-10-21 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération